Drama Oss op Dag van de Leidster

Het drama in Oss tussen de elektrische bakfiets -in dit geval de Stint- en de trein zorgt voor drukte bij BOINK. Jellesma: ,,Ouders bellen en mailen ons en zijn ongerust, maar niet massaal. Het ligt meer voor de hand dat ze naar het kinderdagverblijf bellen waar hun kind zit om te vragen of hun kinderen wel veilig vervoerd worden. Ik heb ook gehoord dat er ouders zijn die hun kind nu van de dagopvang halen. Ik kan dat begrijpen; het is een natuurlijke reactie.”

In ons land zijn circa 11.000 kinderdagverblijven. Dagelijks worden ongeveer 800.000 kinderen vervoerd naar deze opvang. Ouders brengen hun kind op de fiets, lopend of met de auto. Maar er zijn ook kinderdagverblijven die de kinderen met een busje of een bakfiets ophalen. Sinds 2012 is de elektrische bakfiets op de markt in ons land.

De afgelopen jaren zijn er wel meldingen geweest bij BOINK over de elektrische bakfiets. Jellesma: ,,Maar dat zullen er hooguit vijf zijn geweest. Over een storing of een ander technisch euvel. Ik ga nu niet meteen roepen dat die fiets levensgevaarlijk is; deze fiets wordt al zes jaar gebruikt en er worden tienduizenden kinderen mee vervoerd. Veiligheid staat hoog in het vaandel in Nederland; al was er ooit gerede twijfel geweest aan deze fiets was hij nooit op de weg gekomen. Er ís focus op veiligheid en het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zal uitwijzen of er echt sprake is van een technisch mankement.”