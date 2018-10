13-jarige overlijdt nadat klasgenoot kaas in zijn shirt stopt

Dat meldt het Nieuwsblad op basis van een politieverslag. De hulpdiensten rukten eind juni uit naar een school in de Britse stad. Karanbir Cheema was in een shock terechtgekomen door een acute en hevige allergische reactie.

Hulpverlener Oppatt was als eerste ter plaatse. Schoolpersoneel verklaarde dat „een medeleerling het jongetje achterna had gezeten met een stuk kaas en het vervolgens in het shirt van het slachtoffer stopte”.

De tiener bleek zwaar allergisch. „Hij snakte naar adem en zijn huid was helemaal rood”, vertelt de hulpverlener. Hulp kon niet baten. Het slachtoffer kreeg een hartstilstand en werd gereanimeerd, maar hij overleed tien dagen na het incident.

Momenteel heeft de rechtbank de zaak in behandeling. Hoewel het incident inmiddels een jaar geleden is, zijn er nog veel onduidelijkheden. Het onderzoek is nog in volle gang. Het is wel duidelijk dat de allergische reactie de tiener fataal is geworden, werd woensdag in de rechtbank bekend.

Na het incident werd een 13-jarige scholier gearresteerd op verdenking van poging tot moord. Hij werd echter nooit officieel aangeklaagd.