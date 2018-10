Drie verdachten helikopterzaak vrijgelaten

De rechtbank in Amsterdam hief donderdag de voorlopige hechtenis van drie verdachten op, tot verbijstering van het Openbaar Ministerie. Ⓒ Petra Urban

AMSTERDAM - Drie van de in totaal negen verdachten van betrokkenheid bij de bevrijdingspoging met een helikopter uit de gevangenis in Roermond, zijn vrijgelaten. De rechtbank in Amsterdam hief donderdag de voorlopige hechtenis van drie mannen op, tot verbijstering van het Openbaar Ministerie. Tegen hen waren vorige week straffen geëist van zes tot acht jaar cel.