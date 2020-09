Handgranaat bij huis in Nijverdal weggehaald

De politie twitterde dat de granaat voor nader onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut is gebracht. De Mensinkweg was na de vondst van de granaat afgezet, maar de weg is inmiddels weer vrijgegeven.

Volgens RTV Oost brandde er een aantal maanden geleden op hetzelfde woonperceel al een auto af. Vanochtend werd de handgranaat aangetroffen voor het hek dat de toegang naar het huis afsluit.