Straat afgezet na vondst handgranaat voor woning Nijverdal

Dat meldt RTV Oost. Het is nog onduidelijk of de granaat op scherp staat. De Explosieven Opruimingsdienst is inmiddels ingelicht.

Volgens de regionale omroep brandde er een aantal maanden geleden op hetzelfde woonperceel al een auto af. Vanochtend werd de handgranaat aangetroffen voor het hek dat de toegang naar het huis afsluit.