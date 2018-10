12 jaar cel na ruzie om drugs

Ⓒ ANP

MAASTRICHT - De rechtbank in Maastricht heeft donderdag een 31-jarige man tot twaalf jaar cel veroordeeld wegens doodslag. De man, Abbas Al-S., had in april vorig jaar tijdens een ruzie om drugs in loungebar Tropicana in Sittard de 26-jarige Abderahim Maihouana neergeschoten. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis.