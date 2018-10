IJsland verwacht uitbarsting vulkaan

De constatering dat er veel CO2 wordt uitgestoten geeft volgens vulkanoloog Evgenia UIljinskaja aan dat er veel magma is opgebouwd in de vulkaankraters.

De vulkaan ligt circa 145 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Reykjavik. Het is een van de actiefste en grootste vulkanen van het land, maar een hele grote uitbarsting is er al honderd jaar niet meer geweest. De Katla ligt ten oosten van de ’verwante’ vulkaan de Eyjafjallajökull. Die heeft in 2010 met grote uitbarstingen met aswolken het Europese vliegverkeer lamgelegd.