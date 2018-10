ASSEN - Het verdriet in de Drentse amateurvoetbalwereld is groot, nadat woensdagavond een verkeersongeval in Assen het leven kostte aan twee 19-jarige voetballers van Asser Boys. Het ongeval aan de Lonerstraat zorgt voor tranen, velen zijn sprakeloos. De oorzaak was donderdag nog in onderzoek.