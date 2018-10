Zwarte magie redt meisjes uit seksindrustie

Nu is alles anders. Sinds zwarte magie-priesters een vloek hebben uitgesproken over mensenhandelaren zoals Patience, is ze bang.

De baas van de Nigeriaanse organisatie tegen mensenhandel heeft zich, bij gebrek aan tastbaar resultaat, tot lokale leider ’Oba Ewuare II’ van de Edo-volk gekeerd. Tussen 2014 en 1016 vertienvoudigde het aantal Nigeriaanse meisjes dat naar Europa kwam, en veelal in de seksindustrie eindigde. Vrijwel alle meisjes komt uit Edo-gebied.

Daar werden ze altijd vervloekt door juju-priesters. Als de meisjes hun mensenhandelaren zouden ’verraden’ zou hen iets ergs overkomen.

De juju-priesters zijn samengeroepen en moesten van ’Oba’ de vloek intrekken, terwijl nu juist de mensenhandelaren werden vervloekt. Veel vrouwen geloven erin. Het nieuws gaat rond op sociale media en meisjes durven zich ineens uit te spreken. Cijfers zijn er niet, maar er is ’duidelijk verschil’ volgens de autoriteiten. Meisjes bellen de organisatie en durven te getuigen. Jonge, jubelende meiden plaatsen video’s op YouTube over hun nieuwe leven.

De 24-jarige Florence getuigde na vijf jaar sekswerk in Rusland tegen haar handelaar, maar vóórdat de vloek was opgeheven. „Zodra ik dat besluit nam, was mijn moeder bang”, vertelt ze. Enkele maanden later werd ze ziek. „Mijn familie vroeg: denk je niet dat het de zwarte magie is?” Ze maakt het inmiddels goed.