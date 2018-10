Jos Brech had ook kinderporno

Amsterdam - Er is kinderporno aangetroffen bij Jos Brech, de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Waar het is gevonden en om wat voor materiaal het gaat, wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. De vondst is door de rechtbank Limburg bekendgemaakt. Het voorarrest van Brech is mede daarom verlengd met negentig dagen.