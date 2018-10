En deze week kreeg Cochran de verdachte voor de loop van haar jachtgeweer. Er zwierf een vier meter lange, ruim 260 kilo zware alligator door de kreken rond Livingston. Het dier was zo reusachtig vergeleken met zijn soortgenoten in de omgeving, dat hij wel de moordenaar van de dwergpony móest zijn.

De burgemeester van Livingston geeft natuurlijk het goede voorbeeld aan haar burgers, dus Cochran kon de trekker niet zomaar overhalen. Zo had ze een speciale vergunning nodig en moest de alligator eerst met een vislijn gevangen worden.

Dodenrol

Maar toen aan deze voorwaarden was voldaan, kon Cochran wraak nemen. Ze legde aan, mikte op de kop van de alligator en schoot. „Eén schot in de kop en hij verdween onder water. Normaliter doen ze dan een ’dodenrol’ waarbij ze een aantal keren om hun as tollen, maar deze deed dat niet”, vertelde ze aan een plaatselijk televisiestation.

Cochran heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan, dus er gaat niets van de alligator verloren: „Een preparateur zal ’m verwerken. We eten zelf het vlees op, de kop gaat aan de muur en zijn staart hang ik op in mijn kantoor. Verder willen we de huid looien, zodat we er laarzen van kunnen maken.”

Mochten daar misverstanden over bestaan, dan vat Cochran zichzelf nog even kernachtig samen: „Fok niet met oma.”