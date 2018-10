Nu het toch weer gewoon over de centen gaat (Klaas Dijkhoff kan spinnen wat hij wil, maar het lukt ’m echt niet om de aandacht van de afschaffing van de dividendbelasting af te leiden): ik lees dat we nieuwe biljetten van 100 en 200 euro krijgen, iets kleiner, zodat ze beter in onze portemonnee passen.