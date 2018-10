New Bern ontwaakt in ravage na orkaan

Tien jaar stak Ogden Johnson in zijn huis. Hij kan opnieuw beginnen. Ⓒ Telegraaf

New Bern - Het is schrikken in New Bern. Bewoners van het stadje in North Carolina die terugkeren uit hun schuilplaatsen zien de schade van Florence met lede ogen aan. De orkaan heeft flink huisgehouden - en het gevaar is nog niet geweken.