Spontane herdenking Oss massaal bezocht

Bij de herdenking bij station Oss-West, waar het ongeluk gebeurde, is een herdenkingsveld ingericht. Er werden vooral bloemen en knuffels neergelegd. Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans sprak de menigte toe. Ze roemde de veerkracht van de inwoners en sprak haar bewondering uit voor de massale steun.

„We willen elkaar vinden in verdriet”, zei burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans die de plek waar donderdagochtend het dodelijke drama met schoolkinderen op het spoor plaatsvond bezocht.

Even voor zeven uur verliet de Osse burgemeester met een heel gezelschap het gemeentehuis. Ze wilde per se de plaats bezoeken waar vanochtend vijf schoolkinderen en hun begeleidster met een elektrische bolderkar in botsing kwamen met een trein.

Diverse winkels in Oss bleven donderdag tijdens de koopavond gesloten, meldde een geëmotioneerde burgemeester Wobine Buijs-Glaudeman. Kerken en gebedshuizen in Oss openen zaterdagmiddag hun deuren voor mensen die daar behoefte aan hebben. Theater De Lievekamp in Oss, dat komend weekeinde het vijftigjarig bestaan zou vieren, heeft het feestprogramma versoberd en buitenactiviteiten geschrapt. ,,Dat is Oss'', aldus Buijs. ,,We rouwen samen.''

Vier kinderen overleefden het ongeval niet. Een ander kind raakte zwaargewond, net als de begeleidster van de kinderopvang die ze naar school zou brengen.

Bekijk ook: Drie slachtoffers Oss zijn zusjes

Door de spontane herdenkingsbijeenkomst werd de geplande raadsvergadering een uur uitgesteld. Ook daar werd bij aanvang stilgestaan bij het tragische ongeval.

"Geef je kinderen vanavond een extra knuffel en waardeer wat je hebt"

,,Kunt u het zich voorstellen ouders die via via horen dat er een ongeluk is gebeurd? Proberen te achterhalen of het hun kind is? En kun je dan blij zijn dat het niet jou kind is?’’, sprak de burgemeester de raad toe.

,,En kun je het je voorstellen dat ouders geen tijd hebben zich te realiseren dat twee van hun kinderen er niet meer zijn omdat ze in spoed naar het ziekenhuis zijn voor de derde die daar gewond is opgenomen?’’

Oss is in rouw na het ongeval met een elektrische bolderkar van een kinderdagverblijf. Door nog onbekende oorzaak kwam de kar op het spoor toen er een trein aankwam. Bij het ongeval kwamen vier kinderen om. Eentje raakte gewond, evenals de leidster die de kar bestuurde. ,,Geef je kinderen vanavond een extra knuffel en waardeer wat je hebt’’, sloot de burgemeester haar betoog af.

Buijs, die lof kreeg van de raad voor haar optreden donderdag, sprak van ,,een echte zwarte dag met onbeschrijflijk leed. Een onverteerbare gebeurtenis. De wereld stond even stil, in heel Nederland.''

De gemeente buigt zich vrijdag over een mogelijke herdenkingsplechtigheid of een stille tocht.