Veerbootramp op Victoriameer, tientallen doden

Het zoeken naar drenkelingen is inmiddels gestaakt en wordt vrijdag bij zonsopkomst hervat, meldt de commissaris van het district Ukerewe, waar de ramp plaatsvond.

Lokale autoriteiten melden aan de BBC dat het schip overbelast was en meer dan vierhonderd mensen aan boord had. Ruim honderd opvarenden zouden zijn gered. Het is moeilijk om het aantal passagiers aan boord vast te stellen omdat degene die de kaartjes verkocht ook is verdronken.

De boot zonk vlak na het verlaten van het dok, meldde de exploitant van de veerdiensten.

Ongelukken met overvolle boten komen vaak voor op het Victoriameer, het grootste meer van Afrika. Het ligt tussen Tanzania, Kenia en Oeganda. In 1996 kwamen meer dan achthonderd mensen om het leven op het meer toen de MV Bukoba kapseisde. Het was een van de grootste scheepsrampen van de vorige eeuw.