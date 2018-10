Kattendoder blijkt vos

Gisteren publiceerde de politie in Londen de uitkomsten van een langdurig onderzoek naar de dood van wel vijfhonderd huisdieren, waaronder veel poezen. De conclusie is verrassend: het gaat niet om één of meer menselijke daders. Jarenlang zijn geschokte baasjes en bezorgde dierenliefhebbers er vanuit gegaan dat een verknipte menselijke sadist een einde maakte aan de levens van geliefde viervoeters. De ’moordenaar’ kreeg in Britse media de naam M25 cat killer naar een in de buurt gelegen snelweg, en werd vergeleken met de beruchte seriemoordenaar Jack the Ripper.

Inspecteurs hebben echter, na grondig onderzoek, geen bewijzen gevonden voor menselijke betrokkenheid. Er zijn nooit daders op tv-camera’s gesignaleerd, er zijn geen getuigen die mishandelaars hebben gezien, en er zijn geen forensische aanwijzingen die duiden op menselijke aanwezigheid.

Dna-sporen wijzen wel op een andere boosdoener: de vos. Of beter, vossen. Volgens Henry Martineau, een betrokken veterinair forensisch patholoog, duiden de wonden bij de verschillende gedode huisdieren op aanvallen door vossen. Ook camera-beelden nabij de plaatsen-delict wijzen erop: tot drie keer toe sleepte Reintje een stuk kattenbout mee.

Overigens blijft één dierenbeschermingsorganisatie, in weerwil van de feiten, toch mensen verdenken van de ’kattenmoorden’.