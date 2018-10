Zwendelkoning in het vizier

Het schip Equanimity, ter waarde van 250 miljoen dollar, werd op Bali aan de ketting gelegd. Ⓒ Foto Reuters

BANGKOK - De politie van Maleisië heeft het vermoedelijke brein achter de megafraudezaak rond het 1MDB-staatsfonds in het vizier. Low Taek Jho, een 36-jarige zakenman die ook wel bekend is als Jho Low en wordt verdacht van een miljardenzwendel, is waarschijnlijk gevlucht naar China.