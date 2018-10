Iraanse vrienden van de VS

De MEK is volop actief in Europa, zoals in Brussel begin dit jaar, toen de groep demonstreerde ’in solidariteit met het Iraanse volk’. Ⓒ Foto EPA

TEL AVIV - In hun strijd met Iran trekken de Verenigde Staten in toenemende mate op met een schimmige oppositiegroep die kort geleden nog op de terreurlijst van zowel Amerika als de Europese Unie prijkte. De Iraanse Volksmoedjahedien (MEK), met het hoofdkantoor in Albanië, vindt een gewillig oor in de hoogste echelons van Washington dankzij haar belangrijkste doelstelling: omverwerping van het regime in Teheran.