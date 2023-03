Onderzoek naar nalatigheid ex-premier Italië bij corona-uitbraak

Mensen zouden zijn overleden doordat er niet op tijd zogenoemde rode zones werden ingesteld. Dat zijn zwaar getroffen gebieden waar mensen niet in of uit mogen. Het gevaar van de pandemie werd onvoldoende ingeschat, wat dramatische gevolgen had.

Italië was een van de eerste Europese landen die te kampen hadden met het coronavirus. De regio Bergamo was in het begin de brandhaard. De beelden van vrachtwagens volgeladen met doodskisten gingen de wereld over. In totaal overleden in Italië 188.000 mensen.

Conte, nu oppositieleider, zegt destijds met de grootste inzet en verantwoordelijkheidsgevoel te hebben gehandeld „in een van de moeilijkste momenten die Italië ooit heeft meegemaakt.”