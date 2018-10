Gewonden bij massale vechtpartij bij moskee in Dordrecht

Bij de ruzie waren ongeveer dertig mensen betrokken. De politie startte meteen een klopjacht op de verdachten die na het incident wegreden met twee voertuigen. Zij zijn inmiddels aangehouden.

De vechtpartij was op straat in de buurt van een moskee, meldt de politie. Het is niet bekend wat de aanleiding is geweest.

Het is niet voor het eerst dat er een vechtpartij plaatsvindt in de buurt van de moskee. Twee jaar terug werd het pand van de Turkse moskee door tientallen mensen bestormd. Aanleiding was toen het belagen van een Koerdisch gezin in de Dordtse Wielwijk, omdat ze een Koerdische vlag voor het raam hadden hangen, zo meldt RTV Rijnmond.