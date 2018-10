’Machinist voor het leven getekend’

Vangrail-vrijwilliger Lubbert Schenk helpt machinisten bij het verwerken van traumatische ervaringen. „De beelden blijven je achtervolgen. Slapeloze nachten zijn niet te vermijden.” Ⓒ Aldo Allessie

ZWOLLE - Machinisten die een dodelijk ongeluk voor hun ogen zien gebeuren, zijn vaak voor het leven getekend. „Het is voor de meesten een traumatische gebeurtenis. Bijna iedere treinmachinist maakt dit mee in zijn loopbaan. Het went nooit.”