Veiligheid spoorwegovergangen hoog op agenda

Spoorbeheerder ProRail stelt al langer dat de beste overgang, geen overgang is. Tot nu toe is alleen de PVV een pleitbezorger van het verwijderen van alle 2369 overgangen in Nederland.

„We moeten er op termijn echt van af”, zegt PVV-Kamerlid Van Aalst. „Dat kost veel geld, maar veiligheid is niet in euro’s uit te drukken.” SP-Kamerlid Laçin vindt dat eerst alle onbewaakte overgangen moeten verdwijnen om vervolgens gevaarlijke bewaakte overgangen aan te pakken.

De politici vinden het voor de situatie in Oss eerst belangrijk dat de feiten boven tafel komen. Daarom willen Kamerleden van onder andere CDA en VVD niet reageren.

