Coalitie blijft lachen

Met name GroenLinks, SP en PvdA zouden er niet in geslaagd zijn om, ondanks het indienen van een gezamenlijke tegenbegroting, een ’links blok’ te vormen tegen VVD, CDA, D66 en CU.

„Ze zijn het eens over een begrotinkje, maar niet over de strategie”, stelt een coalitieleider glimlachend vast. Ingewijden achten de kans klein dat oppositiepartijen er vandaag in slagen om nog eigen wensen gerealiseerd te krijgen, wanneer premier Mark Rutte de Kamer van repliek mag dienen.

Afschaffing

Een poging van GroenLinks om de aangekondigde afschaffing van de dividendbelasting straks weer terug te draaien krijgt onvoldoende steun. De PvdA zal proberen vandaag een bezuiniging op arbeidsgehandicapten van tafel te krijgen.

Zelf komen de coalitiepartijen met wensen, die ze van elkaar ook zullen gaan steunen en dus een meerderheid zullen halen. Zo krijgt de publieke omroep veertig miljoen cadeau, naar het zich laat aanzien ook met steun van de VVD. De liberalen wilden gisteren geen toelichting geven op deze opmerkelijke stap.

De algemene beschouwingen lagen gisteren een dag stil, omdat Rutte bij Europees topoverleg in het Oostenrijkse Salzburg moest zijn.

Voorstel Dijkhoff afgefakkeld

Gesprek van de dag in het Kamergebouw was intussen het optreden van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff in het debat van de dag ervoor. Zijn voorstel om criminaliteit in probleemwijken harder te bestraffen dan elders, werd afgefakkeld in de Kamer. De doorgaans sterke debater Dijkhoff maakte op een gegeven moment zelfs een geïrriteerde indruk.

In de wandelgangen van de VVD-vleugel leken enkele Kamerleden de instructie te hebben gekregen om hun baas vooral de hemel in te prijzen. Zo werd journalisten ongevraagd verteld hoe geweldig Dijkhoff het wel niet had gedaan. Rond de fractievoorzitter zelf werd vastgesteld dat de voorman toch maar mooi veel aandacht had gekregen met zijn ’doordachte plan’.

Er waren ook realistischer geluiden te horen. Een Kamerlid vermeldde dat zijn baas er ’op pijnlijke wijze van langs had gekregen’.

De tweede dag van de algemene beschouwingen zijn vanaf 10.30 uur live te volgen op telegraaf.nl.