Ruziënde Dijkhoff en Eijk gaan praten

„Hij heeft me benaderd voor een afspraak en dat ga ik doen”, aldus de VVD-leider in de Tweede Kamer. Eijk gaf afgelopen weekeinde in een interview liberalen als Dijkhoff min of meer de schuld van de leegloop van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij noemde hem een „hyperindividualist” en verweet hem „kleinzielig” gedrag.

De VVD’er kaatste de bal in een open brief hard terug. Hij schreef dat katholieke leiders als Eijk het aan zichzelf te danken heeft dat de kerkbanken steeds leger zijn. Hij verweet de aartsbisschop „een betreurenswaardig gebrek aan zelfreflectie” en liet hem weten dat hij ook zelf de kerk definitief de rug toekeert.

Dat Dijkhoff bereid is tot een gesprek met Eijk wil niet zeggen dat hij op dat laatste besluit terugkomt. „Dat is niet mijn voornemen”, zei hij.