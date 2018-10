Verstikkende bloedband Holleeders op de planken

Renée Fokker (links) weet als Astrid Holleeder te overtuigen. Ⓒ Bob Bronshoff

Terwijl Willem Holleeder in het toneelstuk Judas in wezen de grote afwezige is, is de dreiging die er van hem uitgaat voortdurend aanwezig. Zijn naam mag dan nergens worden genoemd, maar op het eind is daar dan toch die levensgrote foto met de priemende blik in de rug van zijn zusje Astrid die in zijn ogen iets onvergeeflijks heeft gedaan; ze heeft haar bloedeigen broer verraden en daarmee haar eigen doodvonnis getekend.