Jesper meester in voorspellen hits

Meester Jesper heeft een scheerapparaat in de aanslag en plakplaatjes op zijn arm. De echte tatoeage komt binnenkort. Ⓒ Rias Immink

Winssen - Hij is letterlijk en figuurlijk een meester. Jesper Hesseling is al jaren docent van groep 7/8 van basisschool De Wegwijzer in Winssen. Maar hij blijkt ook een meester te zijn in het voorspellen van muziekhits. Daardoor heeft hij als eerste particulier persoon in Nederland 100.000 volgers via de streaming muziekdienst Spotify.