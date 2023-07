Deal met zoon Biden aangepast: rechter ziet strafvermindering niet zitten

Er loopt namelijk nog een onderzoek of Hunter, die bij buitenlandse firma’s werkte, een wet heeft overtreden over lobbyen. Ook had de rechter moeite met de afspraak over het niet vervolgen van Hunter voor de wapenaankoop, aldus nieuwszender CNN. Naar verluidt is nu een en ander in de deal aangepast.

Justitie meent dat de 53-jarige Hunter over de jaren 2017 en 2018 niet al zijn inkomstenbelasting heeft betaald. En met het vuurwapen zou Hunter de wapenwet hebben overtreden. Hij kocht het wapen in 2018 zonder toen te zeggen dat hij verslaafd was aan cocaïne. Daardoor is de koop een misdrijf.

Voorkeursbehandeling

Ook politiek ligt de zaak erg gevoelig. Hunter is al jaren het doelwit van zijn vaders tegenstanders, de Republikeinen. Zij spreken over rechtsongelijkheid en voorkeursbehandeling. Dankzij een schuldbekentenis kan Hunter er namelijk met een voorwaardelijke straf vanaf komen, terwijl vorig president Donald Trump een stuk harder zou worden aangepakt in de rechtszaken die tegen hem lopen.

Republikeinen beschuldigen Hunter er al jaren van de politieke macht van zijn vader te gebruiken voor persoonlijk gewin bij zijn zakelijke activiteiten in Oekraïne en China. Een onderzoek door een door Trump benoemde aanklager leverde echter geen enkel bewijs op voor die beweringen.

