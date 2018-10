Wachten in de regen op nieuwe iPhone

Phil Schiller tijdens de presentatie van de nieuwe iPhones. Ⓒ AP

AMSTERDAM - TOp een natgeregend Leidseplein stonden vrijdagochtend tientallen mensen voor de Apple Store klaar om een nieuwe iPhone te kopen. De smartphones iPhone XS en XS Max liggen vanaf vrijdag in de winkel. Ook de nieuwe smartwatch van Apple is dan beschikbaar. Behalve bij de Apple-winkel in het Leidseplein zijn de toestellen ook te koop in Den Haag en Haarlem.