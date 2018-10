Dit raakt ons allemaal

Vele honderden mensen kwamen gisteravond in Oss samen om het ondragelijke verdriet te verwerken. Ⓒ FOTO APA

Ontzetting, ongeloof en een van verdriet verdoofde gemeenschap. Heel Nederland is ontdaan door het dodelijke drama in Oss. Een kinderopvangleidster, met vijf kinderen in de elektrische bolderkar onderweg naar school, werd geschept door een trein. Vier kinderen overleefden de klap niet.