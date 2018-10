Klager bereid te getuigen tegen Kavanaugh

Blasey vertelde in een interview dat ze in 1982 op een bed is geduwd door een stomdronken Kavanaugh. Hij zou haar hebben betast en hebben geprobeerd haar kleren uit te trekken. Door de beschuldigingen is de kandidatuur van Kavanaugh in gevaar gekomen. Hij ontkent de beschuldigingen met klem en liet weten graag maandag voor de commissie te verschijnen om zijn naam te zuiveren.

Blasey moet uiterlijk vrijdag laten weten of ze getuigt. Haar advocaat heeft gezegd dat ze op z’n vroegst donderdag kan verschijnen. Ook wil ze dat Kavanaugh eerst getuigt en wil ze dat hij niet aanwezig is als zij getuigt. Blasey wil volgens CNN alleen worden ondervraagd door senatoren.