Duizenden eisen vertrek president Guatemala

Ⓒ REUTERS

GUATEMALA-STAD - Duizenden betogers in Guatemala hebben donderdag het vertrek geëist van president Jimmy Morales. Studenten, professoren en activisten kwamen bijeen in het historische centrum van Guatemala-Stad en steunden de strijd tegen corruptie en straffeloosheid, zo liet de voormalig minister van Binnenlandse Zaken Francisco Rivas op Twitter weten met een foto van hem in de mensenmassa.