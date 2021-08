Taliban beschieten belangrijk vliegveld Afghanistan met raketten

Binnenland

Nederlandse toerist in hoofd gestoken in Florence

Een Nederlandse toerist is donderdagochtend in de Italiaanse stad Florence aangevallen met een mes in een tram. Italiaanse media schrijven dat het slachtoffer een steekwond aan zijn hoofd heeft opgelopen, maar niet in levensgevaar is. De vermeende dader is opgepakt. Hij zou ook andere mensen hebben ...