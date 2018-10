’Iedereen had tranen in de ogen’

Het regent vrijdagochtend. De eerste leerkrachten van basisschool de Korenaer lopen even voor achten gehaast naar de ingang. De lichten in de klassen schieten aan, stoelen worden neergezet. Op het schoolplein hangt de vlag halfstok, er liggen enkele bloemen en knuffels. Het zijn meer meesters en juffen dan op een reguliere vrijdag. Iedereen die vrij was, is ook gekomen. De school is gewoon open, maar er is een speciaal programma opgezet.

Even verderop, bij de spoorwegovergang waar gisteren een leidster van de kinderopvang met vijf kinderen in de elektrische bakfiets in botsing kwam met een trein, lijkt de normale routine ook weer opgepakt te zijn. Maar ook hier is de dag anders dan anders. De treinen rijden stapvoets, naast de overgang leggen nog steeds Ossenaren bloemen. Er zijn tenten neergezet om bloemen en knuffels droog te houden.

Even voor half negen lopen ouders en kinderen onder paraplu’s richting school. Dikke druppels vallen naar beneden. „Na zo’n mooie zomer gaat het ook weer regenen”, zegt een moeder tegen haar zoon om het luchtig te houden.

Hoewel de school dus gewoon open is, is het zeker geen alledaagse dag. „We geven de kinderen de ruimte te praten, tekeningen te maken. Maar we gaan wel gewoon gymmen. Dat is ook een manier om met hun emoties om te gaan”, zegt directeur Sandra Beuving. In de school is slachtofferhulp en GGD aanwezig. Ter ondersteuning, ook van de leerkrachten.

„Ik heb vanochtend met gemengde gevoelens mijn stiefdochter weggebracht”, zegt een van de moeders als ze een baby op haar arm naar buiten komt. Ze heeft slecht geslapen, het was een zware dag gisteren. „Ik sta er toch bewust bij stil vanochtend. Heb haar een extra dikke knuffel gegeven.”

De sfeer in de school was bedrukt, zegt de moeder. „De leerkrachten hadden tranen in de ogen.” Het is ook het beeld dat directeur Beuving schetst. „Het was emotioneel. Voor de ouders was het moeilijk de soms huilende kinderen achter te laten.”

