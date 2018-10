’Heksenjacht op Jaspers’

Dat kan niet, ’het volk’weet echt niet wat goed voor ze is. Ze verwijten nu een ’boerendochter’ die een in een tweede programma het platteland promoot, dat zij een, door haar werkgever goedgekeurde bijbaan en contract heeft met een bedrijf dat in landbouwproducten handelt. Waarom zou dat niet mogen? Mij lijkt dat een logischere relatie dan met een IT-bedrijf.

W.A. van der Heijden, Valkenburg (ZH)