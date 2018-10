’Onderzoek Jaspers kinnesinne’

’Bijbeunen’ komt in alle geledingen voor, wat te denken van politici, de rechterlijke macht, de bankensector, de verzekeraars en al die commissarissen die bij elkaars bedrijven z.g. toezicht houden? Bij alle list en bedrog is de omroep maar klein bier. Maar Jaspers is een kleine vis en dan zien de wereldverbeteraars hun kans schoon.

R. van Stee