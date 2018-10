Zoektocht naar Arjen Kamphuis gestaakt

Volgens de Noorse assistent-politiechef Bjarte Walla, staat verder zoeken in het gebied in het noorden van Noorwegen gelijk aan ’een dagje vissen’. Zo meldt het Parool.

De bekende 47-jarige Amsterdamse cyberexpert en activist is al vier weken spoorloos. Het laatste spoor van Kamphuis is een opgedoken peddel. Deze werd tijdens een zoektocht in de zee tussen Fauske en Rognan aangetroffen, in de buurt waar ook de kajak van Kamphuis werd gevonden.

Raadsels

Kamphuis verdween onder raadselachtige omstandigheden, waarbij de politie rekening houdt met diverse scenario’s, uiteenlopend van een noodlottig ongeval tot een strafbaar feit.

