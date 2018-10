Profvoetballer ook de mooie jongen op de catwalk

Dit jaar werd de profvoetballer ontdekt door modefotograaf Philip Riches. „Ik hielp afgelopen maart mijn vader met zijn bedrijf. Mijn vader regelt busjes voor tv- en filmsets. Die dag vroeg mijn vader of ik met een bus wilde rijden. Toen ik uitstapte, vroeg Riches of ik fotomodel wilde worden. Dat was ik niet, maar ik mocht meteen foto’s laten maken”, vertelt Montsma, die sinds juni als centrale verdediger in het eerste van FC Dordrecht speelt. Riches was zo enthousiast dat hij hem meteen in zijn modellenbestand opnam.

„Kort daarna werd ik gevraagd voor een casting voor Burberry. Na een kort bezoek aan Engeland, werd ik dezelde dag geboekt voor de show op 17 september. Ik was een zogeheten world exclusive, dat betekende dat ik alleen voor Burberry op de catwalk mocht lopen.” Afgelopen weekend was het zover. „Ik speelde afgelopen vrijdag nog tegen FC Twente, de volgende dag zat ik in het vliegtuig naar Londen. De show lopen was een geweldige ervaring. Het is een andere spanning dan voor een wedstrijd. FC Dordrecht was ook behulpzaam en heeft mij hiervoor vrij gegeven.”

Hoewel het modellenwerk naar meer smaakt, is zijn voetbalcarrière prioriteit. „Dat is mijn droom. Ik vind het leuk om modellenwerk ernaast te doen, maar voetbal is het belangrijkste.”

