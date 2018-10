Tenten boven bloemenzee bij station Oss

De herdenkingsplek is vlakbij de spoorwegovergang waar donderdag een trein een elektrische bakfiets aanreed, waarbij vier jonge kinderen omkwamen. Toen het vrijdagmorgen steeds drukker werd bij de herdenkingsplek, heeft de gemeente de doorgaande weg aan de kant van het bloemenveld afgesloten. Daarmee is ook de spoorwegovergang gesloten. Bij de plek van de herdenking zijn voortdurend voorbijrijdende treinen te horen en de bellen die waarschuwen dat de spoorbomen dichtgaan.

Mensen lopen af en aan om bloemen neer te leggen, kaarsen aan te steken of een knuffel of een boodschap achter te laten voor de slachtoffers van de aanrijding. Veel bezoekers zijn in tranen.