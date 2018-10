Jaap van Zweden is voor het eerst aangetreden als chef-dirigent van het New York Philharmonic. Ⓒ ANP

New York - Om het aantreden van Jaap van Zweden als 26e chef-dirigent van de New York Philharmonic was de afgelopen dagen niet heen te komen. Tijdens het galaconcert op donderdag ging het eindelijk om dat waarvoor Nederlander de overtocht naar de Verenigde Staten heeft gemaakt: de muziek. Van Zweden en zijn New York Philharmonic kozen voor een afwisselend programma vol muzikaal vuurwerk om de chefwissel kracht bij te zetten.