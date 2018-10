PVV-raadslid opgestapt: wilde brand azc ’blussen met benzine’

Een vluchteling werd opgepakt op verdenking van brandstichting. De reacties zijn fel, ook nadat de omroep het bericht er prompt vanaf had gehaald. De ophef ontstaat in een periode dat het er in Delfzijl wel vaker heet aan toe gaat op politiek gebied. Juist daarom wordt gesleuteld aan een gedragscode, die uitwassen moet temperen. Ook Smeding deed daaraan mee, maar legt nu dus op eigen initiatief zijn functie neer.

Smeding liet weten het allemaal niet zo zwaar bedoeld te hebben. Hij reageerde vrijdagmorgen in een verklaring op de ontstane ophef: „Gelet op alle commotie, die is ontstaan vanwege mijn reactie op Facebook, heb ik besloten om mij terug te trekken uit de gemeenteraad van Delfzijl en mijn taken over te dragen”, meldde hij. Telefonisch wil hij er niet verder op in gaan, hoorbaar geschrokken. „Ik heb alles gezegd dat ik wilde zeggen. Ik ben nu aan het werk, ga daarmee door.”

’Verstandig’

PvdA-fractievoorzitter Janny Volmer-Kuiper leidt een Delfzijlster raadscommissie, die de mores binnenkort moet aanscherpen. Ze spreekt van ’een verstandig besluit’, nu Smeding terugtreedt. „Ik vond dat dit echt te ver ging. Dat staat eigenlijk los van het convenant in wording over gedrag”, zegt ze. „Ik heb hem er op aangesproken, maar hij zag de ernst er niet van in. Ik vind het onfatsoenlijk.”

Volmer-Kuiper benadrukt geen harde aanvaring met Smeding te hebben gehad, maar een gesprek te hebben gevoerd waarin ze haar grieven helder uitte. „Van mens tot mens. Als je zegt ’Blussen met benzine!’, zeg je als het ware ’Fik ze maar op!. Wat je ook mag denken van de problematiek rondom de asielzoekers, dit kan voor mij niet. Zeker niet op een openbaar forum, zoals de facebookpagina van RTV Noord.”

’Onhoudbaar’

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl heeft nog een gesprek met de nu afgetreden Smeding. Beukema wil verder niets zeggen over de ontwikkelingen. Dat liet hij vrijdagmorgen weten.

Fractievoorzitter Arie Heuvelman (VVD) in de gemeenteraad van Delfzijl stelt dat het niet anders kon dan dat Smeding vertrok. „Dit was geen houdbare situatie”, vertelt het raadslid, in het dagelijks leven bekend Gronings ondernemer. „Dit denk je al niet, zeggen zeker niet. Hier waren we uiteraard op teruggekomen in de raad.” Heuvelman zit met onderbreking al vijftien jaar in de gemeentelijke politiek in Delfzijl. In die tijd maakte een nu oud-VVD-er een opponent naar verluidt nog eens uit voor NSB-er en trok daarop publiekelijk het boetkleed aan. „Emoties kunnen voorkomen, maar dit moet niet gebeuren. Daar moet je uit jezelf op letten”, stelt Heuvelman.