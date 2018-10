Tot de enkels in water door zeespiegelstijging

Althans, sinds we het weer meten en registreren. De conclusie ligt voor de hand, maar past natuurlijk niet bij de huidige milieuplannen, die voor een flinke boost in de industriële sector zorgen en onze linkse politici van de straat houden. Wij hebben totaal geen invloed op het klimaat. Tegen de tijd dat we van het gas af zijn en de burger tot aan zijn nek in de schulden zit, staan we bij ons elektrisch fornuis ook tot onze enkels in het water.

Bert Osendarp, Herten