Arib en Rutte staan stil bij Oss

Premier Mark Rutte en kamervoorzitter Khadija Arib vrijdag in de Tweede Kamer. Ⓒ ANP

DEN HAAG - „Ik denk dat heel Nederland in zijn ziel is geraakt”, zei premier Mark Rutte vrijdag in de Kamer over het ongeval in Oss waarbij vier kinderen omkwamen. „Het is een nachtmerrie voor elke vader en moeder, opa en oma, broer en zus.”