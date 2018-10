Belgen lachen om Anus

Luc Anus is de naam, en dat mogen ze weten ook in het dorp bij Charleroi. Luc staat op verkiezingsposters die in de gemeente zijn aangeplakt.

Toen de 26-jarige Anus onlangs zijn verkiezingsaffiche op Facebook plaatste, werd hij bedolven onder de commentaren. Luc, van partij PS, trekt zich er niks van aan, zegt hij tegen Het Nieuwsblad. „Ik kan er nog wel tegen, maar ik kan begrijpen dat mensen die zwakker staan het erg moeilijk hebben met zulke pesterijen.”

Luc Anus heeft z’n naam nooit veranderd, maar op Facebook is hij alleen te vinden onder ‘Luc Anu’. „Facebook laat mijn naam niet toe”.