Duitse vader sterft bij reddingspoging zoontjes voor de kust, dochter op ic

Dronken TT Assen-winnaar Bagnaia verliest macht over stuur op Ibiza

MotoGP-coureur Francesco Bagnaia, momenteel op vakantie in Ibiza, is in beschonken toestand de macht over het stuur van zijn auto verloren, waarna hij naast de weg belandde. Daarbij raakte niemand gewond, ook hijzelf niet.