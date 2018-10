Ondernemers, stel je toilet beschikbaar

Er is toch geen enkele ondernemer die zijn toilet laat bevuilen zonder daar ook maar iets voor te krijgen. Heeft burgemeester Halsema weleens gezien hoe de toiletten er uitzien bij pompstations? Ondanks dat die regelmatig worden schoongemaakt.

Het is toch de gemeente zelf die daar verantwoordelijk is? Schuif het niet af op de ondernemers en neem die verantwoordelijkheid. Zorg als gemeente dat er genoeg openbare toiletten in de stad Amsterdam zijn.

Ik vraag mij af als er bij Femke Halsema mensen voor de deur staan voor een kleine of grote boodschap, zij ze binnen laat. Het zou mij verrassen als ze dit doet, ik geloof er niet in.

Aad van Leeuwen