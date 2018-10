Ombudsman: Drie dagen toeren in Zuid-Holland

Van 26 tot en met 28 september zijn we in Zuid-Holland. Na Limburg, Noord-Holland, Utrecht, Drenthe, Noord-Brabant en Overijssel is dat de zevende bestemming van onze provincietour. We bezoeken allerlei plaatsen, van Alphen aan den Rijn tot aan Zoetermeer. We vertellen hoe we kunnen helpen als het mis gaat met de overheid. En we gaan met mensen in gesprek over de dienstverlening van bijvoorbeeld de gemeente, de Belastingdienst of de politie.

Loopt u ergens tegenaan met bijvoorbeeld toeslagen, een uitkering, of uw DigiD? Misschien kunnen we u meteen helpen tijdens één van onze spreekuren. U bent van harte welkom op woensdag 26 september in Ridderkerk (van 14.00 tot 16.30 uur, St. Jorisplein 77), op donderdag 27 september in Gouda (van 13.30 tot 16.30 uur, Klein Amerika 20) en op vrijdag 28 september in Den Haag (van 10.30 tot 12.30 uur, Wagenstraat 102). We kijken dan samen wat we eraan kunnen doen. We helpen u op weg het probleem zelf aan te pakken, kunnen u doorverwijzen naar het juiste adres of we stellen een onderzoek in.

En misschien komt u tussen 26 en 28 september ons mobiele huiskamertje wel tegen. Dat staat dan in Alphen aan den Rijn, Delft, Dordrecht, Gouda, Naaldwijk, Schiedam en Zoetermeer. Vanuit de huiskamer vertelt het team van de ombudsman hoe ze mensen kunnen helpen. En ik ben er zelf ook regelmatig om kennis te maken met de inwoners van Zuid-Holland. Wilt u weten waar ons huiskamertje wanneer staat? Kijk dan op nationaleombudsman.nl/zuid-holland.

Verder gaan we tijdens onze tour op werkbezoek bij overheidsinstanties en andere organisaties. Een kleine greep daaruit: samen met Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer lopen we mee bij het Leger des Heils. We brengen een bezoek aan de gemeente Delft, om te horen hoe zij inwoners betrekken bij de inrichting van de binnenstad. En we gaan in gesprek met Zuid-Hollandse burgemeesters, over wat er speelt in hun gemeente.

We hopen u te ontmoeten in Zuid-Holland! Kunt u er niet bij zijn en heeft u een probleem met een overheidsinstantie? Dan kunt u ons ook bellen op ons gratis nummer 0800-33 55 555. Of kijk op www.nationaleombudsman.nl.