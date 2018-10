Belastingdienst zet omstreden camera’s weer boven de weg

Dat staat in de Prinsjesdagstukken beschreven onder het in het wetsvoorstel ’Overige Fiscale Maatregelen’. Zo meldt RTL Nieuws.

De camera’s scannen ieder nummerbord dat op de open weg langsrijdt. Aan de hand van de miljoenen foto’s die het fiscus binnen zal krijgen, wordt gecheckt of automobilisten hun motorrijtuigenbelasting wel hebben betaald.

De Hoge Raad riep de Belastingdienst in 2017 terug, omdat er geen ’wettelijke basis’ was voor het verzamelen en verwerken van de camerabeelden. Deze ’wettelijke basis’ staat nu in het Belastingplan 2019.

Privacy

Dit houdt in dat de Belastingdienst het recht heeft om de locatie, de datum, het tijdstip en de foto van het kenteken te verzamelen en te verwerken. Ze zullen gebruik maken van de politiecamera’s die reeds al boven de snelweg hangen en daarnaast komen er vier eigen camera’s in auto’s om mee te kunnen controleren. De maatregel is omstreden, want deze wordt gezien als inbreuk op de privacy.

Deze maatregel zou voor zo’n 10 miljoen euro extra inkomsten zorgen voor de Belastingdienst.

Een woordvoerder van de fiscus laat weten dat het nieuwe plan nu compleet is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. „Als je niks verkeerd hebt gedaan, worden je gegevens heel snel, doorgaans binnen 24 uur, weer verwijderd.”