'Wat een gedrocht die tattoo van Kapitein Tony

De vuursteen in kamp Zuid is nog steeds kwijt. Kamp Noord zou prima kunnen functioneren zonder vuursteen. Daar spatten de vonken van Gregory en Stijn af. Ze drentelen de hele dag een beetje achter elkaar aan lijkt het. Een paar sparks op wat droog stro en hup, daar heb je je vuurtje.

KLAGEN EN ZEUREN

Wat ik Aisha tot nu toe alleen nog maar heb zien doen is 1: klagen, 2: zeuren, 3: op haar rug krabben, 4: Beesten, takjes en ander gespuis uit haar dreads pulken. Voor 50% van deze dingen komen die nagels hartstikke van pas dus ik denk toch dat ze daar beter over na heeft gedacht dan wij denken.

De kapiteins (haha, ik blijf lachen om hoe dom dat klinkt in het Nederlands) mogen zich weer van hun beste kant laten zien. Donny houdt het al heel snel voor gezien, want moe en 'even chillen weet je...'. What's upmet al dat 'gechill' en even uitrusten hier en daar? Je zit niet op een bounty-eiland om lekker vakantie te vieren hè vriend. Aan de bak moet je!

'Er gaan mensen dood aan een tekort aan vitamine B12'

UNDERSTATEMENT

Vervolgens haalt Gwenda het laatste restje bloed onder mijn nagels vandaan door zonder een krimp te geven aan die paal te hangen alsof ze bij de pedicure zit. Er kwam nog net geen overwinningsfluitmuziekje uit dat leiderssmoeltje van dr. Sorry, Gwenda is niet mijn lieveling en dat is een understatement. Maar ok, ik ben mans genoeg om toe te geven dat het natuurlijk wel heel knap is wat ze doet. Ze wint vervolgens de proef.

De volgende groepsproef is er eentje uit de boeken. Sowieso vind ik het goud dat deze twee groepen BN'ers elkaar nu pas ontmoeten. We zijn inmiddels drie afleveringen onderweg en Corry kon nu pas fangirlen op soapie Stijn.

ONDER WATER

'Oh, ja. Dat meiske zit in Goede Tijden Slechte Tijden, dat kijk ik altijd'. Ik zie Corry al elke avond om 20 uur op de bank met een snuggie, een kop thee en een speculaasbrok. Hond op schoot, niets meer aan doen.

Verder was ook deze proef goud omdat er vooral veel werd afgezien in slowmotion. Dat vinden we mooi hè, beelden in slowmotion. En als het dan ook nog beelden zijn van mensen die het zwaar hebben, onder water. Nou dan heb je me.

HERPES

Ben trouwens benieuwd wie er allemaal herpes heeft gekregen door dat intens smerige water. Dat kan niet anders dan heel slecht voor je zijn. Ik vind de proef ook gewoon erg leuk omdat ik hem meteen na 1 keer uitleggen begrijp.

Kamp Noord verliest wederom en moet weer naar de eilandraad. Er ontstaan verbondjes en waar ik eerst nog bang ben dat ze mijn 'zonnetje in huis' Johnny wegstemmen, lijkt het er steeds meer op dat Famke Louise met een enorme VROOM het eiland moet verlaten.

TATOEAGE

En dat is ook precies hoe het loopt: Famke Louise is de klos. En hoewel ik het toch een beetje jammer vind, zijn mijn hersenen blij dat ze geen kortsluiting meer hoeven maken wanneer er in beeld FAMKE staat en iedereen FEMKE zegt. Want jemig wat irritant is dat! Thanks Famke Louise, je hebt mij positief verrast!

Jullie hadden nog wat feitjes van mij tegoed. De ENORME tatoeage van 'Kapitein Tony' die ongeveer zijn hele rug 'versiert'. Dat zet ik tussen aanhalingstekens want jemig wat een gedrocht. Maar die tattoo dus. Zo op het eerste oog lijken het twee mensen.

'Dit zal voor altijd onmetelijk pijnlijk zijn

ROLLATOR

Eentje lekker zelfverzekerd, handje in de zij. Helemaal prima. De ander wat wankelig tegen deze zelfverzekerde persoon aan, als je het mij vraagt leunend op een rollator. Maar niets blijkt minder waar mensen. Het is geen rollator waar de mevrouw tegenaan leunt: het is een buggy.

En de witte vlek zou dan baby Tony moeten zijn. Het gezin Peroni in betere tijden, want het ging er niet altijd gezellig aan toe (vader Toni Peroni scheidde in 2010 na een turbulent huwelijk van meer dan twintig jaar van Tony’s moeder Linda Dubbeldeman, red.). Ter illustratie nog even een gezellig plaatje voor het slapen gaan.