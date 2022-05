Rode Kruis zet donderdagavond geen tenten neer in Ter Apel

Het Rode Kruis laat verder weten de situatie „nauwlettend in de gaten te houden.” De hulporganisatie sprong woensdagavond in allerijl bij met busjes en tenten in Ter Apel. Naar schatting zijn ongeveer tachtig mensen naar Heerenveen vervoerd, waardoor niemand in de tenten hoefde te slapen.

Ter Apel, waar plek is voor 2000 asielzoekers, moet de laatste tijd vaak alarm slaan vanwege capaciteitsnood. In de nacht van dinsdag op woensdag moesten mensen enige tijd buiten slapen omdat er geen plek meer was. Uiteindelijk hebben ze overnacht in wachtruimtes in het centrum. Het Rode Kruis besloot daarom woensdag de tenten te plaatsen, om een herhaling te voorkomen.