Ouders baby Hannah krijgen jaar celstraf

De ontvoering gebeurde 26 februari van dit jaar op de parkeerplaats van een supermarkt in het Brabantse Eersel. Rowan S. en Kim de L. namen hun zes maanden oude dochter vervolgens mee naar een vakantiepark in Duitsland, waar ze nog dezelfde dag werden opgepakt. Vanwege de ontvoering werd een Amber Alert verzonden.

Mishandeling pleegmoeder

Rowan S. is ook veroordeeld vanwege de mishandeling van de pleegmoeder. Hij sloeg haar tijdens het wegnemen van de baby. De rechtbank in Den Bosch noemde de ontvoering ’een vorm van eigenrichting’.

De straf is iets lager dan de eis van achttien maanden waarvan zes voorwaardelijk.

Door de hoogte van de straf moet moeder Kim de L. weer terug de gevangenis in. Zij was na enkele maanden geschorst uit haar voorarrest. Ze werd vrijdag na het vonnis meteen opgepakt door de parketpolitie.

De rechtbank wilde met de straf andere mensen afschrikken. „Die moet zo zwaar zijn dat navolging door anderen wordt ontmoedigd. Het zal vaker voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst en dat ouders overwegen daar zelf iets tegen te doen. Een te lichte straf zou onvoldoende afschrikken.”

De rechtbank zei verder dat Hannah „niet voor niets uit huis was geplaatst. De ouders hebben niet gedacht aan haar belangen. Door hun eigen belang voorop te stellen hebben ze bovendien een rechterlijke beslissing aan hun laars gelapt.”

Ouders uit elkaar

De ouders gaven tijdens de zitting twee weken geleden elkaar de schuld van het beramen van het plan. De baby was uit huis geplaatst nadat er bij haar blauwe plekken en een gebroken enkel en rib waren gezien. Ze was op dat moment nog maar zeven weken oud. Het Openbaar Ministerie denkt dat de ouders daarvoor verantwoordelijk zijn. De zaak over de mishandeling zal later nog plaatsvinden. De twee ouders zijn inmiddels uit elkaar.